A irregularidade das chuvas e as altas temperaturas têm atrasado o plantio da soja no Tocantins, comprometendo o calendário agrícola e preocupando produtores em várias regiões do estado. Segundo a Associação dos Produtores de Soja do Tocantins (Aprosoja-TO), o atraso já ameaça a janela ideal para o cultivo do milho safrinha de 2026.\nO vice-presidente da Aprosoja Tocantins, engenheiro agrônomo Thiago Facco, afirmou que a falta de umidade no solo paralisou o avanço das operações de campo.\nComeçamos o mês com algumas chuvas pontuais, o que permitiu o início do plantio em áreas isoladas. Mas logo depois o clima secou. As últimas precipitações significativas foram por volta do dia 14, e desde então as temperaturas estão muito elevadas. Hoje, praticamente todo o estado está parado”, disse o dirigente em entrevista ao portal Notícias Agrícolas.