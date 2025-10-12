O município de Aguiarnópolis, no norte do estado, vai receber um suporte para ajudar com os impactos após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. Serão destinados mais de $ 2,3 milhões para a pavimentação, agropecuária e piscicultura.\nO anúncio ocorreu neste sábado (11), pelo governador em exercício Luarez Moreira (PSD). Conforme o município, as demandas para ajudar esse público aumentaram após a tragédia que deixou 18 vítimas, sendo 14 mortes, três desaparecidos e um ferido, em dezembro de 2024.\nSegundo o governo, dentre os recursos disponibilizados, serão:\nR$ 625 mil em créditos liberados pela Agência de Fomento do Estado para atender o pequeno produtor rural e o pequeno empresário local;\nR$ 375 mil para o fortalecimento da Cooperativa Agropecuária de Aguiarnópolis (Coopag);\nR$ 300 mil através de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Mantoan (PSDB) para garantir a gratuidade da travessia do Rio Tocantins entre Aguiarnópolis e Estreito