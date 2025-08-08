O anúncio de Donald Trump de "pesadas tarifas" sobre semicondutores e chips foi, na verdade, uma isenção para a Apple, que tem 33% de seus fornecedores sediados em território chinês, diz Brian McCarthy, o fundador da Macrolens, consultoria estratégica especializada em China.\nIsso porque o presidente americano disse que quem investisse nos Estados Unidos estaria isento, e a fabricante do iPhone anunciou um investimento de US$ 100 bilhões.\n"A China foi a grande vencedora do anúncio, já que a maioria dos semicondutores e produtos derivados é exportada por meio de multinacionais, que podem facilmente fazer algum compromisso de investimento para obter a isenção da tarifa sobre semicondutores", afirmou o especialista.\nOs EUA atualmente investigam o setor de semicondutores, e o resultado desse trabalho deve motivar as tarifas de "quase 100%" mencionadas por Trump. Sobretaxas a esses componentes eletrônicos teriam efeitos sobre cadeias produtivas de carros, smartphones, computadores, entre outros itens.