Um levantamento da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) apontou queda no preço dos alimentos em 2025, em praticamente todas as capitais do país. Palmas está entre as cidades avaliadas na pesquisa realizada em novembro do ano passado.
A capital tocantinense se beneficiou da produção regional de arroz e feijão, além de uma logística mais favorável para o setor de hortaliças. A redução foi de 3,28%. Em contrapartida, São Paulo registrou o maior custo da cesta básica, com R$ 841,23, seguida de Florianópolis, com R$ 800,68.
Os principais fatores que influenciaram a queda foram: o tomate, com recuo superior a 40% em várias capitais; a batata e a banana, com reduções próximas de 20%; e o arroz e o feijão, que apresentaram queda significativa em regiões de maior produção. Já a carne e o leite tiveram oscilações regionais, mas com tendência de queda no Sul e no Sudeste.