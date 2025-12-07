O CEO da Palantir Techonologies, Alex Karp, defendeu o trabalho que sua empresa faz para o departamento de imigração e alfândega (conhecido nos Estados Unidos pela sigla ICE) do presidente Donald Trump.\nO serviço se tornou símbolo da política de deportações utilizada pelo governo norte-americano. A Palantir constrói plataformas para analisar dados complexos integrados a inteligência artificial. Os softwares têm sido usados por governos em tomadas de decisões sobre segurança nacional. Também é popular nos setores financeiro, de saúde e industrial.\nA participação de Karp no DealBook Summit, evento organizado pelo jornal The New York Times, na última quarta-feira (3), chamou a atenção também por vídeo divulgado em que ele, inquieto, não para de se mexer na cadeira e gesticular. Faz isso enquanto fala sobre rumos que a Palantir tomou e que no passado foram vistos como "estúpidos".