Um aumento na renda de 28 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais do governo está previsto para o próximo ano, quando começa o pagamento do cashback da reforma tributária. Entre elas estão 19 milhões que recebem o Bolsa Família.\nCada família deve receber em média R$ 350 por ano referentes à devolução da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços que substitui PIS, Cofins, IOF-Seguros e parte da arrecadação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) a partir de janeiro.\nO valor considera a estimativa feita pelo governo após a aprovação da lei que regulamentou a reforma, atualizada pela inflação. O número exato será definido pela Receita Federal e depende, por exemplo, de qual será a alíquota do novo tributo. Quanto maior o percentual, maior a devolução.\nOutro cálculo, realizado a pedido da Folha por Giovani Padilha, um dos responsáveis pelo programa de devolução criado no Rio Grande do Sul em 2022, aponta um cashback máximo de R$ 354 no próximo ano para uma família que tem o Bolsa Família como única fonte de renda, considerando uma alíquota de 10% para CBS.