A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quinta-feira (23) que o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, fará um anúncio sobre novas tarifas ainda nesta quinta.\nO anúncio ocorre às vésperas do fim da vigência da taxa global de 10% imposta em fevereiro, previsto para esta sexta-feira (24). A cobrança foi uma resposta de Trump após a Suprema Corte vetar o uso de uma lei de 1977 para impor as tarifas globais anunciadas no início de 2025.\nBom, eu sei que o USTR [Escritório do Representante do Comércio dos EUA] —nosso grande Representante Comercial, Jamieson Greer— fará um anúncio sobre isso muito em breve, ainda hoje. Não quero me antecipar a ele, então apenas diria para ficarem atentos para mais detalhes", disse Leavitt durante entrevista a jornalistas.\nDeve entrar em vigor no lugar um novo conjunto de taxas, de 12,5%, que seria implementado após uma investigação sobre práticas de trabalho forçado com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA.