As comemorações de carnaval começaram nesta sexta-feira (13) nos municípios tocantinenses e seguem até terça-feira (17). Com o período prolongado, governo do Tocantins e várias prefeituras anunciaram, ponto facultativo para a próxima semana e haverá alterações nos atendimentos do comércio.\nConfira, abaixo, o que abre e o que fecha durante as festividades.\nComércio em geral\nDe acordo com a Convenção Coletiva da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), como a data não é feriado, o comércio vai funcionar de forma facultativa. Desta forma, algumas lojas podem abrir enquanto outras podem ficar fechadas.\nSó há obrigação de pagamento de horas extras após o período normal de trabalho.\nServiço público\nO Governo do Estado e a Prefeitura de Palmas decretaram ponto facultativo na segunda-feira (16) e terça-feira (17). Em Araguaína e Gurupi serão três dias de descanso, pois o ponto facultativo se estende até quarta-feira (18).