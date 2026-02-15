O ganho real na renda do brasileiro foi tímido desde o início do milênio: média de 1,7% ao ano, entre 2003 e 2025. Por outro lado, a oferta de serviços que não faziam parte do orçamento disparou neste intervalo: celulares (hoje em 97% dos lares), internet (85%), streaming (43%), além de mais gente investindo em educação superior (20,5% da população, contra 7% no início dos anos 2000) e pagando aluguel (23%, contra 12%).\nTudo isso foi roubando parte do orçamento destinado ao supermercado —ou itens FMCG, do inglês "fast moving consumer goods" (bens de giro rápido), que são alimentos, bebidas, higiene, beleza e limpeza. O consumo desses itens respondia por 23,5% do orçamento doméstico em 2023, de acordo com a empresa de pesquisas NielsenIQ Brasil. Hoje está em 21,9%.\nEssa fatia deve cair ainda mais e de maneira mais rápida, com uma nova categoria de produto e um novo serviço que já garantiram presença em pelo menos um a cada quatro lares do país: canetas emagrecedoras e bets.