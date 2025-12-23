Estão abertas as inscrições para a seleção de professor substituto do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Há duas vagas de cadastro de reserva para as áreas de História e de Engenharia Civil no campus de Gurupi, região sul do estado. O salário pode chegar a R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato aprovado.\nPara participar, o interessado pode se inscrever gratuitamente até o dia 4 de janeiro de 2026 pelo e-mail do campus de Gurupi, disponível no edital. É necessário preencher um formulário e encaminhar todos os documentos exigidos.\nO Processo Seletivo Simplificado oferece duas modalidades de jornada: 40 ou 20 horas semanais. Para quem optar por 40 horas, o salário pode chegar até R$ 8.058,29, com auxílio-alimentação de R$ 1.175.\nNa jornada de 20 horas, o selecionado vai receber R$ 4.867,43. Além disso, o auxílio-alimentação para esta modalidade é de R$ 587,50. Os professores substitutos também têm direito a auxílio-transporte e assistência pré-escolar no valor de R$ 484.