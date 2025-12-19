Produtores rurais do Tocantins têm até o dia 31 de dezembro para concluir a segunda etapa da campanha de vacinação contra a brucelose. A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) alerta que a imunização é obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses. A medida garante a sanidade do rebanho e a saúde pública.\nApós a aplicação, o produtor rural precisa comprovar o ato em até 10 dias no escritório da Adapec onde a propriedade está cadastrada. Para isso, deve apresentar a nota fiscal da compra da vacina e o atestado de vacinação.\nA responsável técnica pelo programa, Carolina Silveira Ozório, explica que apenas médicos-veterinários ou auxiliares cadastrados na agência podem realizar a vacinação, pois a vacina contém micro-organismos vivos atenuados.\nQuem descumprir a obrigação fica sujeito a multa de R$ 5,32 por animal não vacinado e de R$ 127,69 por propriedade não declarada. Além disso, o produtor terá a ficha de movimentação do rebanho bloqueada até regularizar a situação.