A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira (17) o projeto de lei que reduz em 10% parte dos benefícios fiscais do país e aumenta o imposto sobre bets (casas de apostas), fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP), mecanismo usado por grandes empresas para se financiarem. O texto segue para o Senado.\nHouve 310 votos favoráveis e 85 contrários.\nRelator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) excluiu a desoneração da folha de salários e programas relativos à política industrial para os setores de tecnologia de informação, comunicações e semicondutores do corte dos benefícios fiscais. Incentivos contemplados na Constituição, como prometido pelo governo, também ficaram de fora do alcance da medida.\nO relatório também fixou um faturamento mínimo para o corte do benefício tributário de empresas do regime de lucro presumido.