O calendário de pagamentos do Bolsa Família de setembro começa nesta quinta-feira (17) em meio à paralisação nacional dos bancários da Caixa Econômica Federal, iniciada no dia 10. Apesar da greve, o banco afirma que os depósitos não serão afetados.\nEm nota encaminhada à reportagem da Folha, a Caixa explica que realiza os pagamentos, em sua maioria, pelo crédito em contas bancárias. Assim, é possível usar os aplicativos bancários (Caixa Tem ou Aplicativo Caixa) e o cartão de débito vinculado à conta.\n"Esse modelo permite a utilização dos recursos por Pix, pagamento de contas, boletos, realização de compras nos comércios e saques nos canais disponíveis, sem necessidade de comparecimento às agências", diz a nota.\nLeilão da Casas Bahia tem eletrodomésticos com até 69% de desconto; veja como participar