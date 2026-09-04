A Caixa Econômica está oferecendo aos clientes pessoa física a possibilidade de parcelamento de transferências e pagamentos feitos por Pix. A nova funcionalidade, anunciada na quinta-feira (3), está disponível para as transações feitas diretamente no aplicativo do banco.\nA medida é realizada por meio de contratação de crédito, no momento da transação. A Caixa já disponibiliza outras ferramentas como Agendamento Pix, Pix Automático, Pix por Aproximação via Google Pay.\nO banco público informou que para os clientes com limite disponível, os valores para contratação variam entre R$ 300 e R$ 50 mil, com prazo de pagamento de até 12 meses e taxas de juros conforme relacionamento com o banco.\nGoverno Lula muda critério para dizer que zerou fila do INSS mesmo com 235 mil pedidos atrasados\nFim da escala 6x1 exigirá adaptação em setores que funcionam sem pausa; veja impactos por profissão