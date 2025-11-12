A Caixa Econômica Federal está com 580 imóveis à venda por meio de leilões. Os lances iniciais começam a partir de R$ 54 mil e já estão abertos.\nAs propriedades serão leiloadas nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro, a partir das 10h, por meio do site da Globo Leilões. Os descontos podem atingir 65% do valor inicial de avaliação.\nEntre as opções há 379 apartamentos, 187 casas, dois imóveis comerciais e 12 terrenos em diversos estados do país. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As condições devem ser verificadas individualmente no site da Caixa e no edital do leilão.\nA região Sudeste concentra o maior volume de imóveis, com 295 unidades. Em seguida, aparecem Nordeste (140), o Centro-Oeste (72 ), o Sul (63) e o Norte (10).