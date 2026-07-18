A Caixa Econômica Federal encerrou os sorteios da Mega-Sena e de todas as loterias que ocorriam aos sábados.\nA partir deste final de semana, os sorteios da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que ocorriam aos sábado à noite, passarão a ser realizados às 11h dos domingos.\nA Caixa Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo", afirmou em comunicado.\n-Web Caixa encerra sorteios da Mega-Sena e de outras loterias aos sábados; veja novo horário (1.3434269)\nAs apostas poderão ser feitas até as 22h dos sábados. Os bolões podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes de cada concurso.