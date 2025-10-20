A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (20) o Bolsa Família de outubro e o Auxílio Gás. Ao todo, 18,9 milhões receberão o benefício assistencial e 5 milhões serão beneficiadas com o vale-gás.\nOs depósitos ocorrerão de forma escalonada até o dia (31), seguindo o calendário oficial do programa, com base no dígito final do NIS (Número de Identificação Social).\nAs famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo, no qual podem pagar contas, fazer transferências e realizar Pix.\nOs primeiros a receber o benefício serão os beneficiários com NIS final 1. Também terão prioridade famílias de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.\nO valor do Auxílio Gás de outubro é de R$ 108 e corresponde a 100% do preço médio do botijão de 13 quilos no país. O benefício foi criado ainda na pandemia de Covid-19 para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias.