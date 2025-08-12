O Brasil está entre os três países que mais usam o ChatGPT no mundo, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas por dia à ferramenta de inteligência artificial generativa lançada em 2022.\nO primeiro estudo da OpenAI sobre o perfil do usuário brasileiro, divulgado nesta terça-feira (12), também mostra que desse número (cerca de 5,6% do total diário no mundo) 20% são comandos sobre comunicação escrita, 15% para aprendizado e 6% para programação.\nA empresa não divulgou o número exato de usuários brasileiros da plataforma, hoje acessada por 700 milhões no mundo todo —taxa de adoção maior do que da internet ou de computadores pessoais.\nIntitulado "Desbloqueando Oportunidades Econômicas para o Brasil", o relatório afirma que a adoção do ChatGPT é responsável por uma revolução na produtividade do país, citando como exemplos o uso por estudantes, empreendedores e pequenas e médias empresas.