A maioria dos brasileiros avalia bem os serviços prestados pelos funcionários públicos, de acordo com uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Movimento Pessoas à Frente.\nA pesquisa foi realizada entre 9 e 12 de junho, foram ouvidas 2.008 pessoas, em cidades de diferentes portes de todas as regiões do Brasil.\nAo serem perguntados qual nota dão ao serviço prestado pelos funcionários públicos, 46% dos entrevistados responderam com números entre 8 e 10.\nOutros 40% deram 5, 6 ou 7. Os que deram notas menores do que 5 foram 13%.\nTambém foi perguntada a opinião sobre os supersalários, aqueles cujos valores excedem o teto constitucional (hoje, R$ 46.366,19), e 83% responderam que a prática deveria acabar.\nQuase todos (94%) dos entrevistados são favoráveis à ideia de avaliar os funcionários públicos e, de acordo com o resultado, dar recompensas ou penalidades.