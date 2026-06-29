O jogo do Brasil contra o Japão às 14h desta segunda-feira (29) na Copa do Mundo de 2026 vai alterar o funcionamento de agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de bancos, de órgãos públicos. Supermercados e lojas também poderão ter horário especial.\nAs mudanças no serviço público seguem regras da portaria 4.779/2026, publicada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) no início de junho. Serviços essenciais não podem parar. A portaria estabelece normas para o expediente dos servidores durante as partidas da seleção brasileira.\nO INSS vai encerrar os atendimentos nas agências às 11h, retomando apenas na terça-feira (30). A central 135 terá atendimento humano suspenso entre 13h e 17h, e depois retornará até 22h. O Meu INSS e o atendimento por robôs por telefone funcionam por 24 horas. Veja como pedir aposentadoria.