Apesar do crescimento econômico acima do esperado, baixo desemprego e recente queda na expectativa de inflação, o Brasil ainda segue longe de uma melhora na sua nota de crédito, diz Shelly Shetty, diretora de riscos soberanos para Ásia e Américas na Fitch Ratings.\n"Há algumas coisas que podem elevar a classificação: consolidação fiscal, com ganho de confiança de que o Brasil pode alcançar uma ampla estabilização da dívida, crescimento econômico e políticas que ajudam a dinâmica de investimento e crescimento", disse Shelly, nesta terça-feira (9), durante sua passagem semestral pelo Brasil.\nEntre 2008 e 2015, o país teve o selo de bom pagador. Atualmente, o país tem nota BB com perspectiva estável, dois degraus abaixo do grau de investimento.\nA economista diz que países levam em média seis anos para recuperar o grau de investimento perdido. No caso do Brasil, já se passou uma década (o grau foi perdido em 2015) e, segundo Shelly, a melhora no status não está perto.