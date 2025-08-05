O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, afirmou à reportagem que o Brasil pode aproveitar as oportunidades de comércio no Sudeste Asiático sem abrir mão de novas parcerias com o governo Donald Trump.\nEle defende que o Brasil inclua na mesa de negociação temas relacionados ao etanol, às big techs, aos minerais críticos, além de um acordo para evitar a bitributação de empresas dos dois países. São temas, que segundo ele, não envolvem perda de soberania do país.\n"Somos um país que sempre foi friendly [amigável] com o mundo inteiro. Não podemos perder isso do norte. Temos que aproveitar as oportunidades que o Sudeste Asiático pode oferecer, mas é óbvio que também temos que entender, aproveitar e maximizar a parceria com os Estados Unidos", diz.\nNo curto prazo, a indústria se alinha à ala do governo e outros setores contrários à adoção de medidas de retaliação à sobretaxa de 50%. Para ele, a medida mais urgente a ser adotada pelo governo para socorrer as empresas é permitir o aumento do prazo máximo dos financiamentos de contrato de câmbio de exportação, principalmente os que já estão em andamento.