O volume de recursos destinados ao enfrentamento da mudança climática no Brasil mais que dobrou desde 2019, alcançando US$ 67,8 bilhões (R$ 360 bilhões) em 2023 —um aumento de 157%. Grande parte dos recursos, porém, é direcionada ao setor de energia, que tem pouco peso nas emissões de gases do efeito estufa do país.\nO financiamento climático é um dos principais pontos de tensão na COP30, a conferência das Nações Unidas sobre o clima, que ocorre em Belém. Países em desenvolvimento pedem mais recursos aos desenvolvidos, que são responsáveis por grande parte das emissões de gases do efeito estufa.\nSegundo estudo elaborado pela CPI/PUC-RIO (Climate Policy Initiative, em parceria coma PUC/Rio), 44% dos recursos aportados com financiamento climático no biênio 2022/2023 foram destinados a projetos de geração de energia.