Senadores bolsonaristas que disputam as eleições admitem estar em uma sinuca de bico com a votação do projeto que acaba com a escala 6x1 nesta quarta-feira (2), e afirmam que devem evitar críticas públicas à medida ou votar a favor no plenário.\nO grupo se organiza para deixar o embate na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nas mãos dos senadores que estão na metade do mandato, como Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e dr. Hiran (PP-RR).\nO próprio candidato à Presidência do PL, senador Flávio Bolsonaro (PL), não diz publicamente que é contra o fim da escala 6x1 e deve faltar à sessão. Perguntado nesta terça-feira (1º), afirmou apenas que votaria a favor do projeto que cria um novo regime e libera o pagamento por hora trabalhada.\nParlamentares dizem que a exposição só não será maior neste momento porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou que a PEC (proposta de emenda à Constituição) será colocada em votação no plenário apenas depois das eleições.