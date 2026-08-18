O pagamento do Bolsa Família referente a agosto começa nesta terça-feira (18) para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1. Os depósitos seguem de forma escalonada até 31 de agosto, de acordo com o último dígito do NIS do responsável pela família.\nO calendário é definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Em regra, os pagamentos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês.\nCOMO RECEBER O VALOR?\nO dinheiro é depositado na conta do beneficiário na Caixa. O valor pode ser movimentado pelo aplicativo do banco, sem necessidade de ir até uma agência para fazer o saque.\nOs beneficiários também podem utilizar o cartão para realizar compras no débito nos estabelecimentos e fazer saques nas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.