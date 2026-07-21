A Copa do Mundo fez crescer muito o número de apostadores e aumentou o valor médio dos depósitos nos sites de apostas, as bets. O resultado, no entanto, ficou abaixo do projetado pelo setor, devido à eliminação precoce da seleção brasileira e à crise de imagem por causa das propagandas nas transmissões.\nOs maiores avanços foram no número de pessoas apostando e na quantidade de depósitos, de acordo com Leonardo Baptista, CEO da instituição de pagamentos especializada em apostas Pay4Fun. "Houve uma quantidade maior de transações, mas o valor depositado por pessoa não subiu significativamente."\nEmbora a Pay4Fun e a H2 Gambling Capital, a principal consultoria do setor, ainda estejam consolidando os dados sobre apostas no país, informações iniciais, como as da plataforma financeira Klavi, indicam que o número de apostas avançou quase 300% durante a Copa, em comparação ao mês de maio, quando não houve partidas no torneio.