O país começa a presenciar os primeiros casos de sites de apostas endividados. No pior cenário, a derrocada de uma bet deixa uma trilha de calotes em clubes de futebol e na União, em razão de problemas de gestão e da intensa concorrência.\nO rompimento de contratos de patrocínio é um sinal dos problemas de caixa, diz o presidente da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias), Plínio Lemos. O outro é a venda para empresas maiores, para dar seguimento a um negócio que ficou inviável.\nOs episódios ainda são pontuais frente a um mercado com 187 marcas regulares. A reportagem localizou uma empresa com cobranças na Justiça próximas a R$ 100 milhões, além de dois casos em que marcas menores foram engolidas por grupos consolidados do mercado.\nConsulta ao 2º lote de restituição do IR será aberta nesta terça; como saber se vai receber?