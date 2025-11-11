O Banco Central trabalha em um mecanismo que permitirá que os clientes bloqueiem a abertura de chaves Pix no nome deles. O projeto está em fase inicial de desenvolvimento e ainda não tem prazo para ser implementado.\nA ideia é seguir os moldes do BC Protege+, sistema criado para proteger pessoas físicas e jurídicas contra uso indevido de seus dados para abertura de contas (corrente, de poupança ou de pagamento). Nesse caso, a medida entra em vigor em dezembro.\nA funcionalidade será oferecida dentro do Meu BC, onde é possível acessar os serviços prestados pelo Banco Central -como Registrato e SVR (Sistema Valores a Receber).\nMulher é indenizada em R$ 5 mil após ter cartão clonado e usado em mais de 50 compras\nLula critica "homens que fazem guerra" e não estão na COP30\nCom essa medida, o BC tem como objetivo evitar a abertura de contas fraudulentas, com identidade falsa, ou a inclusão de um novo titular em contas conjuntas ou de novos responsáveis em contas de pessoas jurídicas (empresas).