Bares e restaurantes estão em compasso de espera, consumindo estoques, enquanto verificam os desdobramentos da crise do metanol para entender se haverá uma tendência de queda na demanda por bebidas alcoólicas.\nDonos de estabelecimentos relatam que estão com receio de repor suas reservas de bebidas, especialmente as destiladas, no momento em que o consumidor está assustado pelo noticiário das intoxicações.\nA insegurança do público impacta a capacidade de previsão, segundo empresários do ramo. Ainda é cedo para concluir se a vodca e o uísque serão substituídos pela cerveja e o vinho ou se haverá outras mudanças no comportamento do consumidor e por quanto tempo.\nA estratégia, por ora, é queimar os estoques para não empatar o capital de giro.\nPaulo Solmucci, presidente da Abrasel (associação de restaurantes que reúne mais de 26 mil estabelecimentos), afirma que os impactos da crise do metanol têm sido percebidos com intensidade diferente conforme o padrão do estabelecimento.