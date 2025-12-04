Alguns bancos oferecem, no fim de ano, propostas para aproveitar o valor recebido pelo 13º salário, férias e PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) e renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, consignado e outros débitos com a instituição.\nCaixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander e Inter oferecem propostas de até 98% de desconto e condições especiais de parcelamento para seus clientes, por exemplo.\nA negociação costuma ser feita pelo próprio aplicativo dos bancos ou em agências, presencialmente. A seguir, veja as propostas que cada instituição oferece.\nConcurso da Guarda Municipal oferece 120 vagas; veja edital\nVeja como vai funcionar programa de formação profissional do governo do Tocantins com 3,5 mil vagas\nCAIXA ECONÔMICA FEDERAL\nA Caixa relançou a campanha Tudo em Dia 2025, que concede até 90% de desconto para a quitação de dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, 6,5 milhões de clientes são elegíveis, somando 9,5 milhões de contratos. A maior parte (85%) pode encerrar o débito com pagamento de até R$ 2.000.