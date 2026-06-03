Agências bancárias, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e dos Correios não vão funcionar nesta quinta-feira (4), quando é comemorado o Corpus Christi, ponto facultativo nacional e feriado em ao menos 19 capitais.\nO atendimento presencial nos bancos e no serviço postal retoma na sexta-feira (5), caso a localidade não tenha um feriado municipal ou estadual. Já as agências da Previdência Social retornam somente na segunda (8).\nSegundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), algumas instituições poderão manter áreas de autoatendimento em funcionamento na quinta, a critério de cada agência. Operações de compensação bancária, incluindo transferências via TED, não serão processadas ao longo do dia.\nO Pix, por sua vez, continuará disponível normalmente. O sistema funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.