As agências bancárias estarão fechadas no feriado do Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (1º). Contas como água, luz e telefone com vencimento na data poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo. A regra não se aplica a tributos e impostos, que devem ser quitados no prazo para evitar multas.\nO Pix funcionará normalmente, 24 horas por dia, sem alterações. Já as operações via TED (Transferência Eletrônica Disponível) não serão processadas no feriado.\nA Febraban (Federação Brasileira de Bancos) orienta os clientes a utilizarem canais digitais, como aplicativos e internet banking. Áreas de autoatendimento também permanecem disponíveis.\nAs agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também não terão atendimento presencial na sexta-feira.\nGolpe do falso advogado: operação mira suspeitos de causar prejuízo de quase R$ 500 mil a servidor público