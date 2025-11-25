O valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Araguaína, região norte do estado, deve diminuir em alguns bairros e setores em 2026 devido à atualização da base de cálculo utilizada pelo município. Segundo a prefeitura, o objetivo da medida é acompanhar a valorização ou a desvalorização imobiliária das diferentes áreas da cidade.\nConforme a prefeitura, a Planta Genérica de Valores vigente é de 2014, e, desde então, foram feitos apenas reajustes monetários anuais pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem revisões de valores unitários por metro quadrado de terreno e construção.\nSegundo o secretário municipal da Fazenda, Leandro Pinotti, a atualização será feita com base na realidade econômica de cada setor. Com isso, será implantada a redução da base de cálculo nos seguintes locais: