O CEO da Azul, John Rodgerson, disse em 9 de junho que a companhia economizaria R$ 3 milhões por mês se cada passageiro perdesse 2 quilos. O executivo participou, na ocasião, de um evento promovido pelo Itaú BBA e pela Pague Menos.\nRodgerson havia sido perguntado, no painel, sobre os possíveis benefícios do emagrecimento da população para as companhias aéreas.\n"Eu sou o maior promotor de caneta [emagrecedora] que existe, porque o custo do combustível é o mais caro do mundo aqui no Brasil e dobrou nos últimos três meses por causa da guerra [no Irã]", disse. "Se cada cliente perde 2 quilos —que é o que está acontecendo—, eu vou economizar R$ 3 milhões por mês", completou Rodgerson.\nSegundo o executivo, a companhia aérea já está observando economia com combustível por causa do emagrecimento dos passageiros. Com menos peso, aviões gastam menos combustível nos voos.