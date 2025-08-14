O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso na terça-feira (13) após ser acusado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) de receber propinas das redes de varejo Ultrafarma e Fast Shop, tem um salário bruto de R$ 33,8 mil e, em junho, recebeu R$ 25,5 mil de remuneração líquida.\nDe acordo com a denúncia do MP, em troca de propina, Artur ajudava empresas de varejo a acelerar o recebimento de créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em esquema que envolvia também a aprovação de créditos maiores que os devidos.\nArtur é supervisor da Difis (diretoria de fiscalização), da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda) e foi apontado como principal operador do esquema. Graduado em engenharia no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), fez mestrado na mesma instituição. O título de sua tese é "Estudo Numérico de Órbitas Ressonantes no Movimento de Satélites Artificiais".