Quase dois meses após o desvio quase R$ 1 bilhão de recursos mantidos no Banco Central, hackers atacaram na sexta-feira (29) uma das principais empresas de processamento de pagamentos em atuação no Brasil. A Sinqia afirmou ter detectado atividades suspeitas em seu sistema responsável por conectar bancos ao Pix.\nA empresa presta serviço para várias instituições financeiras no Brasil. O nome de eventuais impactados não foram divulgados, e a empresa não confirmou se os hackers conseguiram, de fato, desviar recursos. A informação foi inicialmente publicada pelo portal Neo Feed.\nSegundo a colunista Mariana Barbosa, do UOL, os hackers teriam desviado R$ 380 milhões do HSBC por meio de movimentações via Pix.\nEm nota, o HSBC afirma ter identificado transações financeiras via Pix em conta de um provedor do banco e que nenhuma conta de clientes ou de fundos foi impactada, já que as operações aconteceram exclusivamente no sistema desse provedor.