A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) abriu processo seletivo com 10 vagas para a Região Metropolitana de Goiânia. Com salários de até R$ 10.908, as oportunidades são para as funções de especialista administrativo, especialista ambiental e responsável técnico.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com contrato de um ano sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Os selecionados atuarão em atividades internas e externas, com necessidade de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, conforme a demanda da associação.
As inscrições podem ser feitas até 11 de fevereiro, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no edital. É necessário enviar a documentação exigida em formato PDF.