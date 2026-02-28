A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) do Governo do Tocantins publicou um edital de chamamento público que seleciona artesãos e outras entidades representativas interessadas para participar do 22° Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, que acontece em São Paulo.\nO evento será realizado de 13 a 17 de maio de 2026, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP). Os selecionados irão compor um estande coletivo de 50 m² destinado à promoção do artesanato do Tocantins.\nO edital oferta ao todo 11 oportunidades distribuídas entre artesãos individuais e entidades representativas, que incluem associações, cooperativas ou grupos produtivos.\nConfira as vagas disponíveis:\nEntidades representativas (5 vagas);\nArtesão ou grupo com maioria de Pessoa com Deficiência (PcD) (1 vaga);\nArtesão ou grupo indígena (1 vaga);