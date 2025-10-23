Os novos voos diretos entre Palmas e Araguaína começaram a operar na madrugada desta quinta-feira (23). A nova rota será operada pela empresa Gol Linhas Aéreas e terá frequência semanal.\nSegundo a Prefeitura de Araguaína, além do voo direto, também serão incluídas paradas entre Palmas e Brasília (DF). A ampliação ocorre após as obras de modernização do aeroporto regional do município, que passou a ter estrutura para receber aeronaves de grande porte.\nOs voos devem sair de Palmas todas as quartas, sextas e domingos, por volta das 23h55, chegando a Araguaína às 0h50. Já as viagens de Araguaína para a capital partem do aeroporto às 2h45, aos sábados, segundas e quintas, com chegada a Palmas por volta das 3h45.\nConforme o gerente do aeroporto da capital, Silvio Nogueira, a novidade ampliará as opções de rotas com o objetivo de promover a economia e o turismo na região norte do estado.