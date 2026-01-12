Araguaína registrou o maior crescimento percentual do Produto Interno Bruto (PIB) entre municípios-polo da macrorregião de influência da cidade, que inclui o sul do Pará (PA) e do Maranhão (MA), além do Tocantins. Entre 2021 e 2023, a economia do município cresceu 40,4%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).\nSegundo o levantamento, o crescimento colocou Araguaína à frente de Palmas, Gurupi, Porto Nacional, além de Imperatriz (MA), Balsas (MA) e Marabá (PA). Os números se referem ao PIB nominal e seguem a defasagem técnica habitual do indicador, divulgados em 2025.\nDe acordo com a variação percentual do PIB municipal entre 2021 e 2023, os municípios registram:\nAraguaína: +40,4%\nGurupi: +39,5%\nPalmas: +37,1%\nImperatriz (MA): +23,0%\nBalsas (MA): +19,7%\nPorto Nacional: −14,2%