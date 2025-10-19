Famílias de Araguaína, na região norte do estado, que se cadastraram no programa Minha Casa Minha Vida serão selecionadas na 3ª etapa do processo para conseguirem a casa própria em dois empreendimentos na cidade. A seleção será na quinta-feira (23), às 18h, no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma.\nDe acordo com o município, as famílias concorrem a um dos 416 apartamentos que estão sendo construídos em uma área entre os setores Martins Jorge e São Miguel, que dão os nomes dos residenciais.\nAlém das mais de 400 famílias escolhidas, haverá a seleção de 30% de suplentes, para o caso de desclassificação dos titulares. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2026.\nOs interessados enfrentam um cronograma com cinco etapas que, segundo a prefeitura, vai atuar com rigor para garantir a transparência do processo de seleção.