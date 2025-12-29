Araguaína registra o maior crescimento percentual do Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios-polo da macrorregião que inclui o sul do Pará, Maranhão e todo o Tocantins, no período de 2021 a 2023. Conforme dados do PIB Municipal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia da cidade avança 40,4% nesse intervalo.\nO resultado coloca Araguaína à frente de cidades como Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Imperatriz (MA), Balsas (MA) e Marabá (PA). Os dados, referentes ao PIB nominal, seguem a defasagem técnica habitual do indicador, com divulgação do IBGE no fim de 2025.\nEm valores absolutos, o PIB do município salta de R$ 5,3 bilhões em 2021 para R$ 7,4 bilhões em 2023, um acréscimo de R$ 2,18 bilhões. O cálculo considera a produção da agropecuária, indústria, serviços, administração pública e a arrecadação de impostos. O IBGE aponta que o setor de serviços responde por 35% do PIB de Araguaína.