A Apple lança nesta quarta-feira (9) o iPhone Duo, primeiro aparelho dobrável da empresa. O lançamento chega quase sete anos depois de modelos parecidos feitos pela Samsung, Google e Huawei. O evento é realizado em Cupertino (EUA).\nDurante o anúncio, a companhia menciona que o novo celular não teria os problemas enfrentados pelos concorrentes, principalmente em relação à durabilidade da dobradiça e à marca deixada no meio da tela quando o aparelho é aberto.\nAcompanhe a transmissão neste link e veja, em tempo real, os produtos anunciados pela Apple.\nO novo modelo terá a caneta Apple Pencil, como as encontradas em iPads, e um sensor de impressão digital localizado na lateral, junto com outros botões essenciais.\nA empresa também lançou a nova geração de seus smartphones, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Uma das novidades é a disponibilidade dos aparelhos na cor vinho.