Uma aposta da cidade de São Gonçalo (RJ) foi a única acertadora das seis dezenas do concurso 2969 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (5), e receberá o prêmio principal de R$ 141.844.705,71.\nO bilhete vencedor é do tipo simples, ou seja, teve apenas seis dezenas preenchidas, feito nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.\nOs números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32.\nOutros 172 bilhetes acertaram cinco números e levaram R$ 26.187,86 cada, além de 10.322 apostas que ganharam R$ 719,30 após marcarem quatro dezenas sorteadas.\nPara o próximo sorteio, a ser realizado no sábado (7), o prêmio estimado é de R$ 40 milhões, segundo a Caixa, por ser final zero (2970).\nA aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.