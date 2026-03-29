Uma aposta de Marataízes (ES), feita em casa lotérica, acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) no concurso 2990 da Mega-Sena e levou sozinha um prêmio de R$ 37.983.331,58.\nOs números sorteados foram 06-14-18-29-30-44.\nDe acordo com a Caixa, 45 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 48.264,27 cada. Houve 3.814 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 938,65.\nEmbora o prêmio principal do concurso 2990 da Mega-Sena tenha saído para o Espírito Santo, nove apostas feitas no Tocantins acertaram a quadra e vão receber R$ 938,65 cada, segundo a Caixa Econômica Federal.\nGoverno reajusta auxílio-alimentação para R$ 1.192 e outros benefícios para servidores federais\nReceita mostra se contribuinte caiu na malha fina do IR a partir desta sexta (27)\nConfira como declarar o Imposto de Renda 2026 pelo aplicativo da Receita