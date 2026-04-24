A primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser paga nesta sexta-feira (24) e segue até 8 de maio. Os primeiros pagamentos são para beneficiários que recebem o piso e o dinheiro para quem ganha acima do salário mínimo será pago a partir de 4 de maio.\nDados do INSS de janeiro indicam que cerca de 63,4% dos segurados recebem até um salário mínimo (R$ 1.621) por mês. Outros 11,8 milhões ganham acima do piso nacional.\nSegundo Myrian Lund, professora de administração da FGV (Fundação Getulio Vargas), o valor do 13º, que poderia funcionar como um bônus, muitas vezes acaba sendo absorvido por contas atrasadas. Para quem vive com até um salário mínimo, a renda costuma ser inteiramente comprometida com despesas básicas de sobrevivência.