Os candidatos do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES) têm até as 22h de segunda-feira, 21 de setembro, para pagar a taxa de inscrição. A prorrogação foi definida após o site da banca organizadora apresentar instabilidade no sistema ao longo de sexta-feira (18), data limite original para quitar o boleto.\nA extensão do prazo vale exclusivamente para a quitação do boleto dos candidatos que já efetuaram a inscrição. O período para realizar novas inscrições terminou no dia 17 de setembro e não foi reaberto.\nA alteração da data foi autorizada pela Comissão do Concurso junto à Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição responsável pela organização do certame.\nO concurso oferece 5.124 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com salários que variam entre R$ 1,7 mil para cargos de nível médio e R$ 17,7 mil para médicos especialistas.