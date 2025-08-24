Um novo condomínio com apartamentos populares está sendo construído na região sul da capital. Mas para participar da seleção das unidades é preciso estar com o cadastro habitacional atualizado na Prefeitura de Palmas até o dia 18 de setembro.\nO Residencial Parque dos Ipês (Ipê I, Ipê II e Ipê III) está sendo construído no Setor Vale do Sol. São 496 unidades que estão sendo construídas com orçamento de R$ 83,2 milhões, oriundos de investimentos Minha Casa, Minha Vida.\nA realização ou atualização do cadastro na Secretaria Municipal de Habitação pode ser feita nas unidades do Resolve Palmas da Avenida JK e da região sul. O atendimento ocorre das 8h às 18h. Os documentos exigidos incluem originais do titular, cônjuge e dependentes.\nAposta de Araguatins ganha mais de R$ 50 mil ao acertar cinco números na Mega-Sena