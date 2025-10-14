Na madrugada desta terça-feira (14), 27 municípios no Tocantins foram afetados pelo apagão que atingiu pelo menos outros 13 estados. Conforme a Energisa, um evento externo no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia elétrica e o fornecimento foi interrompido por 4 minutos.\nHouve interrupção em Aliança, Dueré, Crixás, Cariri, Peixe, São Valério, Alvorada, Talismã, Araguaçu, Jaú, Arraias, Novo Alegre, Combinado, Aurora do Tocantins, Lavandeira, Itaguatins, São Miguel, Sítio Novo, Axixá do Tocantins, Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio, Carrasco Bonito, Buriti, São Sebastião, Esperantina e Araguatins.\nDe acordo com a concessionária, a interrupção aconteceu para garantir a segurança do sistema elétrico e por determinação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). A Energisa não informou o horário em que ocorreu o apagão.