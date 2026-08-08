A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) revogou na quinta-feira (6) uma medida preventiva que proibia a venda de medicamentos na plataforma da Shopee.\nCom a nova medida, farmácias poderão usar a plataforma para comercializar medicamentos que estejam regularizados pelo órgão.\nA Anvisa usou como motivo para a liberação a lei 15.357, de 20 de março de 2026, que passou a permitir a contratação de canais digitais e plataformas de comércio eletrônico por farmácias e drogarias regularmente licenciadas para fins de logística e entrega ao consumidor.\nTrata-se da mesma lei que liberou a venda de medicamentos por supermercados, desde que em ambientes físicos segregados.\nAnvisa pode aprovar mais oito canetas emagrecedoras em 2026 e quer combater produtos do Paraguai\nCanetas emagrecedoras, SUS e planos de saúde: quem deve pagar essa conta?